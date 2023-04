Mirandola, auto in fiamme in via Maestri del Lavoro

MIRANDOLA – Auto in fiamme a Mirandola in via Maestri del Lavoro, nelle vicinanze della sede Aimag, intorno alle ore 14 di oggi, lunedì 3 aprile.

Ancora da stabilire le cause che hanno portato al rogo del veicolo: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Felice per spegnere le fiamme e la Polizia Locale di Mirandola per gestire la viabilità.

Intorno alle ore 15, le operazioni di spegnimento dell’auto in fiamme in via Maestri del Lavoro sono terminate e la circolazione è stata regolarmente ripristinata.

