Mirandola, corso di birdwatching in partenza giovedì 13 aprile

MIRANDOLA – Tre lezioni teoriche, un’uscita sul campo, tre esperti birdwatcher e censitori come relatori e un super gruppo di volontari in affiancamento, materiale informativo gratuito, il tutto nella splendida cornice delle Valli di Mirandola. E’ il programma del corso di birdwatching, in partenza giovedì 13 aprile, organizzato dalla Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”. Di seguito, il programma e le informazioni per l’iscrizione:

GIOVEDì 13 APRILE – GIOVEDì 20 APRILE – GIOVEDì 27 APRILE ORE 20,30 – SABATO 29 APRILE ORE 15,00

1° lezione: INTRODUZIONE AL BIRDWATCHING:

“Avvicinarsi al mondo dell’avifauna”. A cura di Lorenzo Tosatti (Censitore AsOER e Volontario SOM)

2° lezione: GLI UCCELLI ACQUATICI:

Gli uccelli delle nostre Valli, chiavi di riconoscimento. A cura di Giuseppe Rossi (Ornitologo, censitore AsOER)

3° lezione: I PASSERIFORMI:

Iniziamo a conoscere alcuni dei “piccoli” uccelli del nostro territorio: A cura del Dott. Guido Baroni (Censitore Asoer e volontario S.O.M.)

4° lezione: USCITA SUL CAMPO:

Insieme ai volontari SOM esploreremo la nostra oasi per cercare e riconoscere le specie trattate nelle lezioni del corso.

Per partecipare a questo corso è richiesta l’iscrizione all’associazione Cisniar per l’anno in corso (25 euro) più un contributo di 15 euro. E’ possibile iscriversi all’associazione in loco, contestualmente all’iscrizione al corso.

PER INFO, PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI, è possibile scrivere a som@cisniar.it, oppure chiamare il 333 9360189, dal Lun. al Ven. dalle 17,00 alle 20,00. Sab. e festivi dalle 9,00 alle 15,00. In orari diversi è possibile lasciare un messaggio su Whatsapp.

