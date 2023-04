Nonantola Film Festival 2023, al via le iscrizioni alla gara “4 Giorni Corti”

NONANTOLA – Il Nonantola Film Festival – organizzato dall’omonima APS – sta scaldando i motori per l’edizione numero 17, che si svolgerà a Nonantola da giovedì 27 aprile a sabato 6 maggio 2023, con un’anteprima a Bomporto mercoledì 26 aprile. Questo per quello che riguarda la rassegna cinematografica serale, sempre rigorosamente ad ingresso gratuito, presso la Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’, con la proiezione di opere prime e seconde di giovani autori e autrici italiani e stranieri, film vincitori dei più importanti Festival di cinema del mondo, alla presenza di ospiti prestigiosi.

Da domani, giovedì 6 aprile, invece, aprono le iscrizioni per le troupe che vogliono partecipare alla sfida “4 Giorni Corti”, vero cuore pulsante della manifestazione, che quest’anno – dopo i grandi numeri riscontrati negli ultimi due anni a causa della pandemia quando i giorni per le riprese erano stati portati a sei – torna alla formula classica di quattro giorni. L’iscrizione alla gara – che si chiuderà giovedì 20 aprile – è gratuita ed aperta a tutte e tutti, tramite link sulla homepage del sito www.nonantolafilmfestival.it

Venerdì 21 aprile, con l’annuncio degli elementi obbligatori, prende ufficialmente il via il concorso 4 Giorni Corti – edizione 2023 del Nonantola Film Festival. Così si svolgerà il concorso: a partire dalle ore 21.00 del 21 aprile, sulla pagina dedicata del sito saranno svelati gli elementi tecnici ed artistici, una frase e due oggetti, che le troupe dovranno obbligatoriamente utilizzare all’interno del cortometraggio. Il corto non dovrà superare i 4 minuti di durata. Il genere cinematografico sarà scelto dai partecipanti dall’elenco presente sul sito e, al momento della consegna del file video, si dovrà indicare quello scelto. Da qualche anno è stato tolto l’obbligo di girare una scena a Nonantola o di menzionarla, soprattutto per le troupe che non sono del territorio. La consegna dei cortometraggi dovrà avvenire entro le 23.59 del 25 aprile.

Il 6 maggio nel corso del Galà di chiusura alla Sala Cinema Teatro Troisi a Nonantola, la Giuria di Qualità composta da esperti del settore proclamerà i vincitori fra una selezione di cortometraggi finalisti: 1.500 euro al migliore cortometraggio, 500 euro al secondo e 250 euro al terzo classificato, più eventuali menzioni. Tutti i corti finalisti potranno essere votati online e dal pubblico in sala la sera di sabato 6 maggio per ottenere la menzione speciale “Premio Nicolò Gianelli”. Si raccomanda di leggere attentamente il regolamento del concorso, le FAQ e le istruzioni per la consegna del cortometraggio pubblicate sul sito

