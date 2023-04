Nonantola, le iniziative in programma in vista del 25 aprile

NONANTOLA – Sono diversi gli appuntamenti, a Nonantola, in occasione del 78°Anniversario della Liberazione che quest’anno si è voluto dedicare ai valori della pace e della libertà. Le iniziative partono mercoledì 12 aprile, alle ore 21, alle Officine Culturali (via Provinciale Ovest 57), con “Davanti a Villa Emma”, presentazione pubblica del progetto museale. La serata è curata dalla Fondazione Villa Emma in collaborazione con Officine Culturali.

Giovedì 20 aprile, alle ore 18.30, alla Sala dei Giuristi (via Roma 23/A) è invece prevista la presentazione del libro di Giovanni Taurasi. “Le nostre prigioni: storie di dissidenti nelle carceri. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’autore del testo e con Istituto Storico di Modena.

21 Aprile: Anniversario della LIBERAZIONE DI NONANTOLA. Due gli appuntamenti in occasione dell’Anniversario della Liberazione di Nonantola. Alle ore 11 al Cimitero di Nonantola – Sacrario dei Caduti: Posa della corona commemorativa. Alle Ore 20 al Parco della Resistenza (piazzale del Vox) è in programma il Corteo commemorativo per le vie del paese con la banda di Carpi e il coro “Al Tursein”. E’ previsto il saluto della sindaca Federica Nannetti e del presidente ANPI provinciale Vanni Bulgarelli.

Domenica 23 aprile, alle ore 12.30, alla Bocciofila di Nonantola (Via Marzabotto): Pranzo della Liberazione, a cura di ANPI sezione di Nonantola e SPI CGIL Nonantola. Segue al pranzo uno spettacolo musicale a cura del gruppo Le Cence.

Lunedì 24 Aprile alle ore 21.00 al Teatro comunale M. Troisi è previsto lo spettacolo Spettacolo a cura di ATER Fondazione “Cos’è un gap? Dialogo ludico sulla Liberazione”. Ingresso 5 euro.

25 aprile 2023: Biciclettata della Memoria. L’iniziativa sulle due ruote prevede un percorso sul territorio alla riscoperta dei luoghi della Resistenza, a cura di ANPI Nonantola. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Ritrovo alle ore 15 al piazzale del Vox.

Infine giovedì 4 maggio, alle ore 21, al Teatro Troisi (Viale Rimembranze), Nonantola Film Festival APS e Fondazione Villa Emma presentano: “I racconti filmici di Aldo Zappalà” nell’ambito del Nonantola Film Festival. Inoltre al Museo di Nonantola, al primo piano, è presente un’ampia sezione dedicata alla storia della Resistenza. L’ingresso è gratuito, il Museo è aperto sabato, domenica e festivi 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Alle iniziative legate al 25 Aprile partecipano anche le Officine Culturali attraverso proposte di lettura adulti e ragazzi a cura della biblioteca.

