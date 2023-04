Ravarino, Cuoghi (Fdi): “Il Comune chiarisca sul proprio regolamento edilizio”

RAVARINO – Chiarimenti sul regolamento edilizio del Comune di Ravarino. Li chiede con una interrogazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi, che cita alcune presunte irregolarità compiute nella costruzione di alcuni immobili.

“A differenza di altre che vennero sanzionate – ha spiegato il consigliere regionale – non risultano essere state perseguite, con il concreto rischio che le conseguenze negative, nel caso in cui le imprese costruttrici di allora non dovessero più essere operative, potrebbero ricadere sugli attuali proprietari degli immobili in questione”.