San Felice, l'ufficio postale chiude per lavori dal 12 aprile al 19 giugno

SAN FELICE SUL PANARO – Poste Italiane rende noto che l’ufficio postale di via Mazzini, a San Felice sul Panaro, da mercoledì 12 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La riapertura dell’ufficio postale, salvo imprevisti, è prevista per lunedì 19 giugno.

L’ufficio postale di San Felice, primo nel modenese, è inserito nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.









Per ovviare ai disagi che la chiusura temporanea dell’ufficio postale di San Felice creerà ai cittadini, durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Felice sul Panaro la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.45, il quale sarà potenziato di una ulteriore postazione di lavoro.

A supporto dei cittadini di San Felice sul Panaro ci saranno anche altri due uffici limitrofi: l’ufficio di San Biagio in Padule, sito in via Bignardi, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35 e l’ufficio di Rivara di San Felice, sito in via Grande, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45. Per l’occasione, entrambi gli uffici saranno potenziati con l’apertura a sei giorni.

