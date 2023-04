San Felice, sabato 15 aprile “Ciclofesta” alla scoperta del territorio

SAN FELICE SUL PANARO – “Ciclofesta” alla scoperta del territorio in programma a San Felice sabato 15 aprile. Ritrovo alle ore 10:00 presso piazza Ettore Piva (piazza del Mercato). Una volta parcheggiate le biciclette in un’area attrezzata e custodita avrà inizio il percorso presso le vie e i monumenti del centro storico con guide specializzate. Alle ore 12.30, ci si sposterà in bici verso Medipark per un momento di ristoro con degustazione a pagamento di prodotti tipici locali. Alle ore 15.00, invece, è in programma una visita guidata nel Bosco Angelo Tomasini. Prenotazione obbligatoria: tutte le informazioni nella locandina seguente:

