San Prospero, risultati sportivi e missioni umanitarie: premiati Giulia di Meo e Filippo Sala

SAN PROSPERO – Durante il Consiglio comunale che si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 12 aprile, l’ Amministrazione comunale di San Prospero ha premiato due sanprosperesi che si sono distinti per le loro attività. In particolare, premiati Giulia Di Meo, che ha vinto i campionati Europei under 16 di Ju jutsu disputati in Francia, e Filippo Sala, eletto Modenese dell’anno dal quotidiano Resto del Carlino per le missioni umanitarie verso l’Ucraina. Nelle foto seguenti, il Consiglio comunale durante le premiazioni:

