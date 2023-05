A Nonantola inaugura l’esposizione “Mottiliade, i personaggi della guerra di Troia visti da Claudio Motti”

NONANTOLA – A Nonantola, sabato 6 maggio, alle ore 15,30, presso la sede in via J. F. Kennedy 1/c, inaugura l’esposizione ” Mottiliade, i personaggi della guerra di Troia visti da Claudio Motti”. La guerra di Troia, e più in generale la guerra, nello sguardo di un disegnatore modenese. I ritratti di Claudio Motti da sempre oscillano tra il reale e l’assurdo, tra il serio e il faceto. Questo suo carattere stilistico non viene meno neppure di fronte a un mostro sacro della cultura classica qual è la Guerra di Troia, che fu cantata sia nell’Iliade che nell’Odissea dal sommo poeta Omero. In questa serie ad essa dedicata i personaggi che le hanno dato vita sono visti attraverso ritratti che di eroico e maestoso hanno ben poco in quanto indossano, anche se in misure diverse, maschere grottesche che stridono con l’immane tra­gedia di cui sono i principali protagonisti, facendo così volutamente risaltare, se ce ne fosse ancora bisogno, l’irragionevolezza delle loro azioni. Passano i secoli, grandi civiltà sorgono e crollano, mutano i personaggi, cam­biano mezzi e strategie, ma l’orrore che si sviluppa in qualunque guerra rimane come sempre immutato (Tulio T. D’Amico)

Fino al 21 maggio 2023 l’esposizione sarà ospitata presso lo spazio di AEMILIA, in via J. F. Kennedy 1/c, che sarà aperto: sabato 10-12,30/16-18,30; domenica 10-12,30

