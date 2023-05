Al via i lavori di realizzazione del prolungamento della Variante di Mirandola

MIRANDOLA – Anas ha programmato l’avvio dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 12 nel Comune di Mirandola dal Km 217,000 al Km 218,600 – II lotto – I stralcio, per un importo complessivo di oltre 5,4 milioni di euro. La nuova viabilità rappresenta il proseguimento del I lotto della Variante di Mirandola, aperta al traffico nel 2012.

Oggi, martedì 2 maggio, sono state avviate le attività preliminari di cantierizzazione che non comportano alcuna modifica alla viabilità, alle quali seguirà l’inizio dei lavori, la cui attuazione – rende noto Anas – è stata studiata al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi alla circolazione. L’andamento dei lavori e le eventuali modifiche temporanee alla circolazione saranno comunicati all’utenza con congruo anticipo.

Gli interventi – spiega Anas – riguardano, in particolare, la realizzazione di un nuovo tracciato che, a partire dall’attuale rotatoria tra la “SS12 Variante di Mirandola – lotto 1” e la “SP 8”, giunge fino alla strada comunale via Bosco Monastico, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria. L’intervento, che si sviluppa interamente in rilevato, prevede la realizzazione di 2 tombini scatolari, il prolungamento di un tombino esistente ed alcuni collettori idraulici circolari necessari per dare continuità alla rete idraulica esistente.

