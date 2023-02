Raccolti i rifiuti abbandonati lungo la Variante tra Mirandola e Medolla

“Questa pulizia, eseguita da AIMAG in collaborazione con le G.e.v. (presenti per ricercare indizi che conducano all’identità dei trasgressori), dovrebbe essere pagata da coloro che commettono la più stupida delle stupidità: abbandonare nell’ambiente rifiuti, piccoli o grossi che siano. Le piazzole di sosta non sono fatte per questo, ma per fermarsi in sicurezza, punto. Si adotteranno provvedimenti, si metteranno telecamere, ma anche questo quanto costerà a noi tutti? Come comune e Aimag continueremo la sensibilizzazione e i controlli, sperando che la cultura e il rispetto per se e per gli altri crescano e soverchino la maleducazione. Grazie ad Aimag e guardie ecologiche per l’impegno”.