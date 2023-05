Camposanto, ecco la nuova Giunta: con la sindaca Zaniboni ci sono Resca, Vincenzi, D’Agata e Neri

CAMPOSANTO – A seguito delle elezioni del 14 e 15 maggio 2023, che hanno visto, a Camposanto, la riconferma in qualità di sindaca di Monja Zaniboni, sono stati eletti alla carica di consigliere comunale per la lista “Noi per Camposanto” Andrea Resca, Sonia Costi, Umberto Neri, Giacomo Vincenzi, Amarjit Kumar, Orsola Rosetta D’Agata, Priya Kewal, Aldo Pelloni, mentre per la lista “Centro destra per Camposanto” sono stati eletti Daniele Manfredini (candidato sindaco sconfitto), Mauro Neri, Andrea Perrone, Roberto Sala.

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la nuova Giunta: la sindaca Monja Zaniboni ha nominato assessori Andrea Resca (che assume anche la carica di vicesindaco) con deleghe a Scuola, Cultura, Associazionismo e Volontariato, Sport e tempo libero, Politiche giovanili e Scuola di Musica Andreoli; Giacomo Vincenzi, assessore con deleghe a Ambiente ed Energia, Urbanistica e lavori pubblici, Mobilità, Spazio pubblico e bene comune e Agricoltura; Orsola Rosetta D’Agata, assessora con deleghe a Politiche per la famiglia, Sociale e Welfare, Politiche abitative, Integrazione, Gentilezza e Benessere animale; Umberto Neri, assessore con deleghe a Comunicazione e Partecipazione, Commercio e Attività produttive, Promozione del territorio e turismo, Europa, Agenda digitale e Lavoro e offerta formativa.

