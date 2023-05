Elezioni Camposanto, ecco il nuovo Consiglio comunale

CAMPOSANTO – Monja Zaniboni è stata confermata sindaca di Camposanto. Questo l’esito delle elezioni comunali svoltesi nelle giornate di ieri, 14 maggio, e oggi, 15 maggio, nel comune della Bassa modenese. La sindaca uscente ha, dunque, battuto, con la lista “Noi per Camposanto”, che ha ottenuto il 55,26% dei voti, il candidato del centrodestra Daniele Manfredini, che correva con la lista “Centrodestra per Camposanto”, che si è fermata al 44,74% dei voti. L’affluenza si è attestata al 53,86%, in calo rispetto all’ultima tornata elettorale, quando era stata del 58,49%.

Di seguito, risultati per quanto riguarda l’elezione del nuovo Consiglio comunale, resi noti dal Comune di Camposanto (in grassetto i consiglieri eletti, otto per la lista “Moi per Camposanto”, a sostegno della sindaca Zaniboni, e tre, a cui si aggiunge il candidato sindaco sconfitto Daniele Manfredini, per la lista “Centrodestra per Camposanto”):

