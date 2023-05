Cavezzo, la palestra di boxe festeggia l’anniversario della riapertura nel ricordo del Maestro Sergio Gentilini

CAVEZZO – Lunedì 15 maggio la palestra di boxe di Cavezzo festeggia l’anniversario della propria riapertura, avvenuta lo scorso anno. Nell’occasione, la palestra presenterà il il proprio nuovo nome, modificato in “Asd Boxe Cavezzo Maestro Sergio Gentilini” in onore del maestro Gentilini, prematuramente scomparso il 18 ottobre 2022.

Per celebrare l’anniversario della riapertura della palestra e gli sforzi compiuti da dirigenti e tecnici nell’ultimo anno, segnato dalle difficoltà dovute principalmente alla scomparsa del Maestro Gentilini seguita alla riapertura, nella serata di lunedì 15 maggio, al termine del consueto allenamento degli amatori (a partire dalle ore 20.30), è in programma un rinfresco, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, senza necessità di prenotazione.

Sarà l’occasione per tanti frequentatori o amici della palestra di ritrovarsi insieme nella sede di via Medaglie d’Oro, a Cavezzo, (dietro al Conad), ma ci sarà anche la possibilità, per chi volesse prendere informazioni sulle attività che si svolgono nella palestra, di poter conoscere l’ambiente o semplicemente trascorrere una serata in compagnia.

