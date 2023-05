Centro storico Finale Emilia, associazioni di categoria: “Necessario risolvere problema parcheggi”

FINALE EMILIA – La difficoltà a reperire un parcheggio in centro per usufruire, da parte dei cittadini, dei servizi ed effettuare acquisti nei negozi è una problematica che le associazioni economiche del territorio (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam) e i commercianti di Finale Emilia denunciano da diversi anni:

“I lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi – spiegano le associazioni – con la relativa perdita di diversi parcheggi auto, hanno acuito questo problema che a nostro avviso non deriva esclusivamente dal numero di parcheggi che sono presenti in centro, ma anche dalle modalità di utilizzo degli stessi. Il primo passo da fare è cambiare l’abitudine, accentuatasi dal dopo sisma, di occupare con la propria auto tutto il giorno i parcheggi a disco orario da parte di chi lavora in centro (con una propria attività o come dipendente) impedendo così la normale rotazione dei posti auto”.