Concordia presenta il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

CONCORDIA – Nella giornata di domani, giovedì 11 maggio, alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare del Municipio di Concordia in piazza 29 maggio n. 2, sarà presentato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Concordia. Il PAESC è stato redatto con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile ed è stato approvato a fine marzo dal consiglio comunale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Luca Prandini e dell’assessora all’ambiente Katia Pedrazzoli, a cui seguirà l’introduzione della serata da parte del collettivo ambientalista Art.9, un gruppo di giovani che nasce a Concordia su propulsione dell’amministrazione per sensibilizzare la comunità alla sostenibilità ambientale. Il PAESC sarà presentato dall’ing. Giuseppe Federzoni dell’Agenzia per l’Energia dello Sviluppo Sostenibile.

Con gli altri Comuni dell’Area Nord, l’Amministrazione di Concordia si è dotata di questo Piano per lavorare insieme ad una visione condivisa per il 2030, offrendo ai cittadini una maggiore qualità della vita, in città vivibili, sostenibili e resistenti ai cambiamenti climatici. Il Piano contiene l’inventario delle emissioni dei gas climalteranti e l’analisi dei rischi climatici che riguardano il nostro territorio, sono inoltre identificate azioni di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Una delle azioni previste dal PAESC è la nascita di una comunità energetica rinnovabile per favorire la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, progetto che a concordia sta procedendo sotto forma di cooperativa. Le adesioni alla comunità energetica sono aperte e il 19 e 20 maggio, al mattino, sarà attivo in Municipio uno sportello informativo aperto al pubblico gestito dai volontari del progetto. Per informazioni è a disposizione della cittadinanza anche la casella mail energiaxconcordia@gmail.com

