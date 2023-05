Controlli sui camion nel modenese, scoperto un cronotachigrafo manomesso

FORMIGINE – La Polizia Locale di Formigine ha messo in atto nuove verifiche su camion e mezzi pesanti. In settimana sono state, infatti, svolte verifiche anche di sera e di notte, sulle principali arterie cittadine, volte alla prevenzione di condotte pericolose come il mancato rispetto dei tempi di riposo per gli autotrasportatori professionali e la guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati 55 i conducenti di veicoli sottoposti a “breath test”: tutti sono risultati idonei alla guida.

Quattro le sanzioni contestate: in due casi gli pneumatici sono risultati usurati al punto tale da non essere idonei all’utilizzo in condizioni di sicurezza (sanzione da 87 euro e obbligo di sostituzione) e in altri due casi il conducente non indossava le cinture di sicurezza (sanzione da 83 euro e 5 punti decurtati dalla patente di guida).

A questo si aggiunge la guida, da parte di un autista professionale, durante il periodo di pausa obbligatorio. Per farlo, senza che questo emergesse nel cronotachigrafo, il camionista aveva applicato la cosiddetta “calamita”, ovvero il dispositivo che blocca il cronotachigrafo simulando la pausa.

Gli agenti di Polizia locale hanno contestato all’autista e alla ditta a favore della quale il trasporto era effettuato le sanzioni amministrative e sulla patente previste, e hanno inoltrato le opportune comunicazioni all’Ispettorato del Lavoro e all’Albo degli Autotrasportatori.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: