Discarica Finale, l’osservatorio: “Giunta più aperta all’ascolto, ora aspettiamo i fatti”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” interviene nuovamente sul tema discarica di Finale Emilia:

Il sindaco e il prof. Roberto Chiono, collegato in remoto, hanno dichiarato che presenteranno un dossier che contesti punto per punto le analisi e le valutazioni, partendo dal presupposto che l’interpretazione dell’art.240 della 152 nasce per tutelare l’ambiente ed impedire l’inquinamento. L’interpretazione arbitraria della legge da parte di ArpaE lascia basiti: sostituendo le Csc con i valori di fondo, assumendosi come parametro, si rischia di accettare l’inquinamento? Parrebbe forzata come interpretazione e soprattutto un precedente legislativo pericoloso..

L’Osservatorio ricorda che le due discariche sono un pericolo in essere e nella diffida si puntualizzano tutta una serie di interventi mirati. Il sindaco annuncia la revisione dell’ AIA ed ipotizza il ritiro. L’avv .Corazzari, legale dell’Osservatorio, invita il sindaco ad esprimere il proprio chiaro e motivato dissenso in Conferenza dei Servizi valutando, per mancata unanimità dei consensi in tale sede, eventuali azioni di opposizione da esperire presso gli Enti competenti. Il sindaco si impegna a valutare ogni proposta e a mettere in campo le azioni concordate. I tempi sono strettissimi, il sit in in discarica continua, il pressing sarà forte e continuo da parte di tutti i cittadini che questa discarica non la vogliono da sempre. Non adagiamoci sugli allori, l’ Osservatorio ora aspetta i fatti!”