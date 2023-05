Due serre per coltivare marijuana dentro casa, 46enne arrestato per spaccio

SPILAMBERTO – La mattina del 3 maggio, intorno alle ore 11, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, unitamente ad equipaggi della Squadra Volante di Modena, ha proceduto all’arresto in flagranza, a Spilamberto, di un cittadino italiano di anni 46 per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, all’esito di attività investigative, gli operatori janno individuato un appartamento ed hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione, dove sono state rinvenute diverse infiorescenze già essiccate di marijuana e due piccole serre in attività per la produzione ed essicazione della sostanza stupefacente con all’interno anche delle piantine in vaso, oltre al materiale elettrico necessario per la coltivazione. Nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati 340 grammi circa di marijuana.

