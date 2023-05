“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

La grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni di Niki Segnit, edito da Gribaudo

Questo volume spicca per l’originalità dell’approccio e per gli spunti creativi che offre, sia per chi è alle prime armi e desidera sperimentare in cucina, sia per i cuochi esperti che intendano ampliare il proprio repertorio. È il primo libro che esplora in maniera dettagliata gli accostamenti fra sapori, dai più classici ai più creativi.

Poesie | Frammenti di Tempesta di Alessandra Agnoletti, edito da La Gru

“Dopo ogni caduta c’è una rinascita: un risveglio con l’aiuto della natura che è madre e cura i dolori con i suoi profumi e i colori. E si riprende il cammino” esordisce così l’autrice che nel 2022 ha vinto il X Premio Nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea e il Premio Internazionale Navarro 2022 con la silloge poetica Senza pace.

Grammatica per cani e porci di Massimo Birattari, edito da Ponte alle Grazie

Gli obiettivi del libro sono due: dare un contributo allo sviluppo della consapevolezza linguistica, la nostra unica bussola nel momento del bisogno grammaticale e instillare la convinzione che l’italiano è uno strumento prezioso da maneggiare con cura, che ci tocca da vicino e ci riguarda tutti.

Le perfezioni provvisorie di Gianrico Carofiglio, edito da Sellerio

Le perfezioni provvisorie è un giallo che ha come protagonista il simpatico e schietto avvocato Guido Guerrieri già presente in altri quattro romanzi di Carofiglio. Per una volta Guerrieri non vestirà una toga ma i panni di un agente investigativo. Quando gli viene proposto ha qualche remora ma poi si butta a capofitto, con l’ironia che lo contraddistingue, nella trama intrecciata della scomparsa di una ragazza.

Alberi e gente nuova per il pianeta di F. Ferrini e L. Del Vecchio, edito da Elliot

Francesco Ferrini, professore di arboricoltura, e Ludovico Del Vecchio, inventore del genere green thriller, proseguono la loro avventura tra i giganti verdi alla ricerca di una vita diversa e migliore sul pianeta. Un volume mosso da metodica passione e ricco di informazioni utili, da godere riga per riga per ritrovarsi un po’ cambiati già alla fine della lettura.

Speciale bimbi dai 6 anni

Il giardino delle meduse di Paola Vitale e Rossana Bossù, edito da Camelozampa

Tra le bellissime e preziose illustrazioni, piene di dettagli e colori vivaci, vengono analizzate tanti aspetti di questo particolare animale planctonico che colora di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Tante le mille curiosità che i piccoli lettori possono apprendere sfogliandolo.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: