Hockey, Scomed Bomporto Under 14 ai quarti di finale nazionale. Under 10 agli ottavi

BOMPORTO – Giornata estremamente positiva per gli Scomed Bomporto, quella di domenica 7 maggio, che ha visto trionfare prima gli Under 14 a Bomporto, poi i più giovani Under 10 a Monleale. Gli Scomed Under 14 si aggiudicano entrambi gli incontri della giornata con largo margine accedendo ai quarti di finale Nazionale previsti per il 22 maggio dove incontreranno la fortissima Milano Quanta che ha eliminato il Ferrara.

Stupende prestazioni anche per i giovanissimi Under 10 che, superando prima il Monleale e poi il Montorio si portano al primo posto in classifica Regionale accedendo matematicamente agli ottavi di finale di Asiago previsti per il 2-3 giugno, con il bomportese De Chirico al primo posto in classifica marcatori. Con questi risultati gli Scomed Bomporto completano il Campionato Regionale accedendo con tutte le categorie alle fasi Nazionali .

Questi i risultati della giornata :

FINALI NAZIONALI UNDER 14 OTTAVI

Scomed – Kemarin hil 10 -1 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 2 Raimondi,2 Bergamini,4 Allegretti,2 Roversi)

Kemarin hil – Scomed 0-11 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 5 Allegretti,3 Raimondi, Bergamini, Corazzari, Vergari)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 10

MONLEALE – SCOMED BOMPORTO 2-3 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 2 Chirico,Brontesi )

SCOMED BOMPORTO – MONTORIO VERONESE 9-7 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 6 Chirico,2 Andreoli,Vallini)

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : Corazzari Emanuele, Marchica Marlena, Bergamini Alessia, Allegretti Tommaso, Vecchi Samuele, Ardente Emilio, Baba Sabrina, Raimondi Federico, Santagiuliana Alex, Vergari Giovanni, Raimondi Francesco, Vergari Francesco, Roversi Gabriele, Cipriano Angelica.

La formazione Scomed Bomporto Under 10 : BABA SAMI, AMODIO JACOPO,BRONTESI JOHNNY,SAMARANAYAKE DINETH,CARRANO DEMYAN SAMUEL,VENTURATO SARA,CHIRICO MATTIA,VALLINI MIRCO,MAMBELLI MATTIA,BALBONI THOMAS,ANDREOLI PIETRO,BIGNAMI STEFANO, Allenatore Bellotto Alessio

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Under 10 e Under 14 al termine degli incontri

