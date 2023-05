Hockey, Scomed Bomporto Under 16 ai quarti di finale nazionali

BOMPORTO – Due vittorie in altrettante partite. Questo il bilancio degli Scomed Bomporto Under 16 che domenica 14 maggio ipotecano i quarti di finale Nazionale, avendo affrontato agli ottavi in andata e ritorno la formazione dei Gufi Parma. Trattasi per i bomportesi della seconda qualificazione Nazionale, dopo quella ottenuta con la formazione Under 14. Appuntamento a Domenica 28 maggio per i quarti .

Non ce l’hanno fatta invece gli Scomed Under 12 che dopo essersi fatti raggiungere dai Ferraresi all’ultimo minuto nella partita di andata, cedono poi in quella di ritorno consegnando i quarti ai Warriors Ferrara. Questi i risultati della giornata:

SELEZIONI NAZIONALI UNDER 12 (a Ferrara )

Warrios Ferrara Hockey – Scomed Bomporto 2-2 ( Per i Scomed Bomporto goal di : Vergari , Andreoli )

Scomed Bomporto – Warrios Ferrara Hockey 0-5

SELEZIONI NAZIONALI UNDER 16 ( A Soragna )

Gufi Parma – Scomed Bomporto 1-2 ( Per i Scomed Bomporto goal di : Parmeggiani,Bergamini)

Scomed Bomporto – Gufi Parma 4-1 ( Per i Scomed Bomporto goal di : Corazzari,Allegretti, Zanella,Parmeggiani)

La formazione Scomed Bomporto Under 12: VERGARI FRANCESCO,GAVIOLI ANITA,SANTAGIULIANA ALEX,LUMIA SUSANNA,ANDREOLI NICOLO’,RAIMONDI FRANCESCO,BABA SAMI,VENTURATO SARA,BRONTESI JOHNNY,CAVICCHIOLI VITTORIO,Allenatori William Prandini e Angelo Lucchini

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : Corazzari E, Ardente E, Zanella G, Idrizoski R, Allegretti T, Parmeggiani S,Corazzari R, Rebecchi F, Bergamini A,Raimondi F, Vergari G, Cipriano A, Marchica M.

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Under 12 e Under 16

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: