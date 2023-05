Il ruolo del Diversity Maneger all’interno delle aziende, se ne parla il 17 maggio a Concordia

CONCORDIA – La diversità in azienda, se ascoltata, è un valore unico in grado di creare vantaggi competitivi concreti. Di questo se ne occupa generalmente un Diversity Manager, quella figura che abilita e promuove una cultura realmente inclusiva. Mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 17, presso Pavani Group srl (via per Mirandola 24, Concordia), si terrà l’evento “Enneagramma: l’unicità come risorsa personale e imprenditoriale”, un momento di formazione sul Diversity Management organizzato da CNA Impresa Donna insieme ad Elena Cuppini, relatrice dell’incontro.

“All’interno di un’organizzazione – spiega Susanna Golinelli, responsabile di CNA Impresa Donna – un Diversity Manager tende a valorizzare le differenze di opinione come un valore produttivo e propedeutico allo sviluppo dell’affinità aziendale. Ciò aiuta a creare un team più propositivo e più sollecitato a portare le proprie idee all’interno del gruppo”.

L’evento si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti alle ore 17.00, seguita dai saluti di benvenuto di Elisa Pavani, CEO di Pavani Group Srl, Claudio Medici, presidente CNA Modena e Luca Prandini, sindaco di Concordia sulla Secchia. A seguire verranno presentate le attività del CID di Modena, a cura della presidente Elisa Caselli, e del CID CNA Emilia-Romagna, a cura della presidente Paola Ligabue, mentre alle ore 17.45, Elena Cuppini approfondirà il tema del Diversity Management.

Elena Cuppini è avvocato e da anni si occupa di soft skills e alternative dispute resolution. Questo l’ha portata a formarsi in Mediazione dei conflitti a 360 gradi, Counseling e Coaching. Dopo l’incontro, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il Museo Ferroviario all’interno di Pavani Group Srl, dove si potrà ammirare un apparato ACEI funzionante di tipo elettromeccanico ancora in uso in varie stazioni e diverse apparecchiature storiche.

