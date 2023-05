Maltempo, frana e criticità sulle strade anche sull’Appennino modenese

Criticità sulle strade della montagna modenese a causa del maltempo che, in questi giorni, ha colpito anche la provincia di Modena. Da questa mattina, mercoledì 17 maggio, è istituito un senso unico alternato sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto, a causa di un movimento franoso che ha interessato parte della sede stradale, causato dal maltempo di queste ore. Sulla strada provinciale 28 in località Mulino del Grillo, i tecnici della provincia stanno intervenendo per sistemare la carreggiata, su cui si sono aperte delle fessurazioni di significativa entità, mentre rimane attivo il senso unico alternato sulla strada provinciale 33 a Frassineti in vigore dallo scorso 3 maggio e tenuto in costante osservazione per verificarne eventuali peggioramenti.

Restano, intanto, chiusi, a scopo precauzionale, i Percorsi Natura (lungo i fiumi Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto dei percorsi, fino al termine dell’emergenza ed è chiuso dalla serata di ieri, martedì 16 maggio, il ponte di Navicello vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola, sul fiume Panaro. Chiusi anche ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia.

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 0200812930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare

donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”. I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.

Prosegue anche per la giornata di oggi mercoledì 17 maggio l’allerta rossa sul territorio provinciale, emanata dal servizio di protezione civile regionale con particolare interesse al rischio idrogeologico e di innalzamento dei corsi d’acqua.

Il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, raccomanda «di limitare gli spostamenti non indispensabili a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche critiche, poiché siamo difronte ad una situazione che potrebbe peggiorare in maniera repentina. Teniamo costantemente monitorata la rete viaria e dei corsi d’acqua, ma l’accumulo di precipitazioni è tale da sconsigliare ogni movimento non necessario».

I tecnici e il personale della Provincia di Modena sono impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, con particolare attenzione al livello idrometrico dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti.

