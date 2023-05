Massa Finalese, incidente con la moto da cross: 25enne in Rianimazione

FINALE EMILIA – Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 1° maggio, nelle campagne di Massa Finalese, in via Ceresa. Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 25 anni è caduto mentre era in sella alla propria moto da cross, pare autonomamente, senza scontrarsi con altri veicoli. Le conseguenze dell’incidente sono state piuttosto gravi: sul posto sono giunti i soccorsi del 118, oltre ai Carabinieri. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il giovane all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è ancora riservata.

