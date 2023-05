Moda Makers, il 9 maggio al via la quindicesima edizione

MODENA – Modena torna ad accogliere buyer dall’Italia e dal mondo: martedì 9 maggio prenderà infatti il via la 15^ edizione di Moda Makers, la fiera internazionale delle PMI del fashion Made in Italy. La manifestazione, che si svolgerà come di consueto negli spazi di ModenaFiere, si svolgerà il 9 e 10 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00, e sarà dedicata alle Collezioni Primavera/Estate 2024. Il taglio del nastro si terrà martedì 9 maggio alle ore 10.00.

La fiera è rivolta agli operatori professionali dell’abbigliamento: grossisti, distributori, centri di acquisto e dettaglianti che hanno intenzione di sviluppare linee di abbigliamento a marchio proprio potranno confrontarsi direttamente con gli imprenditori per concordare ordini ed esigenze produttive. Le aziende partecipanti, provenienti da tutta Italia, fanno della flessibilità e dell’attenzione massima alle esigenze dei clienti il proprio punto di forza. Oltre, naturalmente, all’alta qualità delle proprie produzioni, sia dal punto di vista dei materiali impiegati, che della ricerca sulle tendenze, senza dimenticare il tema, sempre più centrale, della sostenibilità.

Altra novità di questa edizione, l’apertura, oltre alla moda donna, da sempre cardine di Moda Makers, anche agli accessori e allo sport wear. Centinaia le proposte di maglieria, confezione, capispalla e accessori proposte da realtà che producono sia per conto terzi – applicando alle proprie creazioni il brand del cliente (white label) o su indicazioni specifiche del committente (private label) – che con prodotti a marchio proprio. Quest’anno saranno 22 le aziende partecipanti: 1970, Acquamarine, Creazioni Nigi’s, Dani Confezioni, Denis, Donne da Sogno, Emmegi 2, Gil, Goldme, Grandi Francesco, Il Trifoglio, Incontro, Luana Ferracuti, Mabal, New Terconf, Noir, Officina Italia, Pioneer, Pour Moi, To Bebay, Vezzo e Walmode.

Per i buyers provenienti da ogni parte del mondo – molti dei quali hanno già confermato la propria partecipazione, effettuando la preregistrazione sul sito https://modamakers.it/en/ – Moda Makers rappresenta non solo la possibilità di toccare con mano le creazioni proposte da numerose aziende riunite in un unico luogo, ma anche di conoscere il territorio nel suo complesso: a questo proposito, nella serata di martedì 9 maggio, a Carpi, presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, si svolgerà, dalle ore 19.00 alle 22.00 il Moda Makers Fashion Party. Un’occasione di relax e svago, su invito, per dar modo a imprenditori e buyers di socializzare al di là degli incontri aziendali in fiera e, per questi ultimi, di conoscere e apprezzare sia le eccellenze enogastronomiche che le bellezze storico-artistiche del territorio. Non meno importante, l’iniziativa – promossa da Carpi Fashion System e Unione delle Terre d’Argine, e realizzato da SGP Grandi Eventi – è realizzata nel cuore del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi, per sottolineare il forte legame tra questo territorio e Moda Makers. L’allestimento della serata, realizzato da Ivana Sica, sarà ispirato tendenze moda per la Primavera/Estate 2024, dettate dalla Textile&Trend Consultant, Emanuela Contini, che ha realizzato alcuni pannelli insieme agli studenti delle classi moda dell’Istituto Vallauri di Carpi. Il catering dell’evento è stato affidato a Marcello Ferrarini, che creerà proposte food in linea con i colori delle tendenze moda.

