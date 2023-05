Modena e Nonantola, il calendario delle Giornate di valorizzazione dei patrimonio culturale ecclesiastico

Dal 13 al 21 maggio si terrà in tutte le diocesi italiane l’edizione 2023 delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico”, per scoprire Archivi, Biblioteche e Musei ecclesiastici e ciò che conservano, attraverso i variegati eventi organizzati sul territorio. Le giornate sono promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, con il patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums). Nella diocesi modenese tutti gli istituti culturali ecclesiastici, tra Modena e Nonantola, partecipano, coordinati dall’Ufficio diocesano beni culturali, per offrire al pubblico un ricco calendario di eventi. Il titolo di quest’anno, “Oltre i confini”, si basa su alcune parole chiave – viaggio, martirio, oriente, luoghi e popoli lontani – al fine di collegarsi alla figura della modenese Luisa Guidotti, medico e missionaria consacrata, uccisa in Zimbabwe nel 1979 (la diocesi vuole celebrarne la memoria dopo la dichiarazione di Venerabilità promulgata il 17 dicembre 2022 dal Dicastero delle Cause dei Santi).

Calendario delle iniziative proposte:

Domenica 7 maggio (e domenica 21 maggio) alle ore 15,00: il Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola organizza il corso di scrittura e miniatura La fabbrica del codice. Lo scriptorium nonantolano e l’attività dei monaci amanuensi, per conoscere e sperimentare le attività, i materiali e le tecniche con cui i benedettini nel Medioevo realizzavano i codici manoscritti.

Martedì 9 maggio ore 20.45, il Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola in collaborazione con Archeononantola ospita Vasilij Gusella, storico dell’arte tra i curatori della mostra “Rinascimento a Ferrara. Ercole De’ Roberti e Lorenzo Costa” in corso al Palazzo dei Diamanti, ideata fra gli altri da Vittorio Sgarbi. La conferenza riguarda i tanti capolavori dell’esposizione ferrarese, tra cui la preziosa la quattrocentesca Ascensione, appartenente all’Abbazia nonantolana.

Venerdì 12 maggio ore 21,00, presso l’Archivio Abbaziale di Nonantola, Pier Paolo Bonacini dell’Università di Modena presenta il libro Persecuzione e martirio dei Templari (1307-1314) di Carlo Castigliani. In collaborazione con il Centro Studi Storici Nonantolani.

Venerdì 12 maggio (fino al 30 giugno) la Biblioteca Diocesana di Modena propone l’esposizione Il dono della missione, storie e oggetti delle missioni.

Sabato 13 maggio ore 16,00, presso il Palazzo Arcivescovile di Modena, Giovanna Caselgrandi, direttrice dei Musei del Duomo, terrà la conferenza Oltre i confini del mondo. Luoghi e popoli favolosi nel Duomo di Modena e nell’arte del Medioevo: un viaggio attraverso le immagini di creature bizzarre e genti lontane che riempiono le antiche mappe del mondo e popolano i decori di abbazie e cattedrali medievali.

Sabato 13 maggio (con replica mercoledì 17 maggio) ore 17,00 e 19,00, l’Archivio Storico Diocesano di Modena inaugura la mostra Vengo anch’io? Il giro del mondo scivolando tra carte e scritture, esposizione (aperta fino al 30 giugno) di documenti e oggetti di missionari e viaggiatori.

Domenica 14 maggio ore 16,00, Archivio Abbaziale e Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola presentano: A cavallo in armi verso Oriente. I cavalieri Templari nei documenti dell’Archivio Abbaziale di Nonantola, conferenza di don Riccardo Fangarezzi, direttore dell’Archivio Abbaziale, a cui seguirà l’inaugurazione della mostra al museo diocesano.

Domenica 21 maggio presso il Seminario Arcivescovile di Modena, a conclusione delle Giornate MAB, si terranno diversi eventi:

– ore 11,00 (con replica alle 16,00) Sara Accorsi, responsabile della Biblioteca Diocesana, propone la visita guidata Scoprire terre e lingue nuove, alla scoperta di antiche mappe, carte geografiche e Bibbie poliglotte del Seminario;

– ore 15,30 don Riccardo Fangarezzi, direttore della Biblioteca Abbaziale, presenta il libro: Santità Modenese. Candidati alla Canonizzazione di Francesca Consolini e Fausto Ruggeri;

– ore 17.30 la conferenza di Serena Rinaldi, docente presso l’ISSRE, dal titolo Tradurre la fede.

Venerdì 9 giugno: le manifestazioni culmineranno con la Lunga Notte delle Chiese – in Duomo si svolgerà lo spettacolo teatrale su Luisa Guidotti, a cura dei Giovani del Gruppo Missionario, alla presenza del vescovo Erio.

