Nonantola, causa maltempo modificato il programma di “En Plein Air” 2023

NONANTOLA – A causa del maltempo che sta interessando anche la provincia modenese il programma di “En Plein Air” 2023, in programma sabato 13 e domenica 14 maggio a Nonantola ha subito alcune modifiche.

En Plein Air 2023, 8° estemporanea di pittura

L’ 8°estemporanea di pittura è stata confermata, ma gli artisti resteranno a dipingere nel centro del paese in luoghi al coperto sia sabato che domenica. Inoltre è stata aggiunta una data, quella di domenica 28 maggio, dove si potrà dipingere nei suggestivi luoghi della Partecipanza Agraria. La premiazione è stata dunque spostata al 28 maggio alle ore 18.30 presso la Casa della Guardia via Due Torrioni 41 in Partecipanza Agraria. L’evento, aperto a tutti, è organizzato dal gruppo NonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con la Partecipanza Agraria e della Pro Loco di Nonantola APS. Gli artisti sono invitati a realizzare i dipinti, a tema “Nonantola e il suo territorio.

Il programma modificato causa maltempo

Sabato 13 maggio

Rimane confermato l’appuntamento con “Nonantola Antica e ‘900”, la mostra mercato dell’antiquariato in Centro Storico a cura della Pro Loco di Nonantola dalle ore 8 alle ore 16. Sempre sabato è prevista anche una visita guidata gratuita tra il Museo di Nonantola e l’Archivio Storico della Partecipanza Agraria. Partenza ore 10 al Museo di Nonantola, via del Macello.

Il programma del 14 maggio è rimandato a domenica 28 maggio

Domenica 28 maggio alla Casa della Guardia in via Due Torrioni 41 si parte alle ore 10 con Olistica all’aria, a cura della Pro Loco. Sempre alle ore 10 e dallo stesso punto è in programma la “Passeggiata Fotografica” a cura di PhotoNonantolArte. Per gli amanti della bicicletta è previsto un tour tra storia e natura in Partecipanza Agraria. Partenza alle ore 10 dall’Archivio della Partecipanza Agraria (via Roma 23). L’iniziativa sulle due ruote è a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria.

Sempre il 28 maggio è in programma, dalle ore 17.30, l’Aperitivo Colorato, mentre con inizio alle ore 16, è previsto un Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni a cura del Ceas Nonantola con il sostegno di Niente di Nuovo.

Durante la giornata sarà presente un punto ristoro.

