Nonantola, domenica 28 maggio il gran finale di “En plein air 2023”

NONANTOLA – Tutto pronto per il gran finale di “En Plein Air” 2023, in programma domenica 28 maggio a Nonantola.

8° estemporanea di pittura

Gli artisti che partecipano all’8°estemporanea di pittura domenica saranno impegnati a dipingere nei suggestivi luoghi della Partecipanza Agraria. La premiazione si terrà alle ore 18.30 presso la Casa della Guardia via Due Torrioni 41 in Partecipanza Agraria. L’evento è organizzato dal gruppo NonantolArtedell’Associazione La Clessidra APS, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con la Partecipanza Agraria e la Pro Loco di Nonantola APS. Gli artisti realizzano i dipinti, a tema “Nonantola e il suo territorio.

Il resto del programma di domenica 28 maggio

La giornata inizierà alla Casa della Guardia in via Due Torrioni alle ore 10 con Olistica all’aria aperta, a cura della Pro Loco. Sempre alle ore 10, e dallo stesso punto, è in programma la “Passeggiata Fotografica” a cura di PhotoNonantolArte. Per gli amanti della bicicletta è previsto un tour tra storia e natura in Partecipanza Agraria. Partenza alle ore 10 dall’Archivio della Partecipanza Agraria (via Roma 23). L’iniziativa sulle due ruote è a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria. Prenotazione obbligatoria allo 059.896656 – museo@comune.nonantola.mo.it

Nel pomeriggio alle ore 16 alla Casa di Guardia, si terrà un Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni a cura del Ceas Nonantola con il sostegno di Niente di Nuovo. Durante la giornata inoltre sarà presente un punto ristoro a cura della Pro Loco e alle ore 17.30 scatterà l’Aperitivo Colorato.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: