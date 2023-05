Nonantola Film Festival, con l’anteprima europea del Director’s Cut de “La California” si chiude la rassegna serale

NONANTOLA – Il Director’s Cut dell’ultimo film di Cinzia Bomoll “La California” in anteprima nazionale ed europea, che il 23 aprile scorso ha vinto il premio come Miglior Film Straniero alla 23esima edizione del prestigioso Beverly Hills Film Festival negli Stati Uniti.

La rassegna cinematografica serale della 17esima edizione del Nonantola Film Festival – organizzato da Nonantola Film Festival APS, affiliata Arci-UCCA – che si sta svolgendo in questi giorni presso la Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’ a Nonantola (MO) si chiude domani 5 maggio alle ore 21 con una vera chicca, un gradito regalo che la regista ha voluto fare alla manifestazione. Ingresso come sempre gratuito, presenti in sala Cinzia Bomoll, le attrici modenesi Stefania Delia Carnevali e Paola Lavini e l’attore Andrea Roncato che incontreranno il pubblico alla fine della proiezione.

“La California” diretto da Cinzia Bomoll è interpretato da Silvia e Giulia Provvedi (aka il duo musicale Le Donatella) al loro debutto sullo schermo, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato, Alfredo Castro, Vito, Stefano Pesce, Angela Baraldi, Nina Zilli, Stefania Delia Carnevali, Riccardo Frascari, Paola Lavini, Piera Degli Esposti (voce narrante). Il soggetto e la sceneggiatura sono di Cinzia Bomoll, Piera Degli Esposti e Christian Poli, la fotografia è di Maura Morales Bergmann, il montaggio di Paolo “Sbrango” Marzoni, la scenografia di Cristina Bartoletti, i costumi di Francesca Bellucci. Una produzione: Amarcord/17Producciones distribuita da Officine Ubu.

Emilia, Modena, La California: le sorelle gemelle Ester e Alice passano il tempo tra infanzia e adolescenza, cotte sognate e cotte vissute, tortellini e Amaro del Ciclista. In una frazione sperduta di campagna sembra non succedere mai nulla, ma di traverso si agitano pulsioni e perversioni, quelle della madre Palmira che non si è mai più ripresa dallo stress post-parto, il padre Yuri il punk che alleva maiali e beve per dimenticare ogni cosa, il nonno che un tempo è stato partigiano e ora se ne sta da solo a pescare e basta. E poi tutti gli altri, amici e conoscenti del paese, il Malagoli con le sue macchine scintillanti e le sue fabbriche inquinanti, Liviana che fa la parrucchiera ma si sfonda di prove in saletta per cantare e suonare… Ogni cosa va avanti così, finché Allende e il figlio Pablo, esuli comunisti dal Cile dittatoriale, fanno la loro comparsa.

“La California” è un film di doppi, riflessi, identità. E la soluzione è sempre una: andare avanti non dimenticando mai nessuno. (Luigi Coluccio, MyMovies.it)

Eventi speciali

Tre gli eventi speciali di questa 17esima edizione del Nonantola Film Festival.

La prima grande novità è la Masterclass di regia e scrittura che la regista Cinzia Bomoll terrà la mattina di sabato 6 maggio: “Come si scrive, come si cura la regia e come si sceglie la troupe per produrre un cortometraggio. E quali sono le basi per un lungometraggio. Consigli teorici e pratici da parte di chi ha fatto la gavetta”. Al corso si sono iscritte 17 persone.

Nel foyer del Troisi, per tutta la durata del festival e visibili negli orari di apertura della sala, ci sono la mostra delle opere selezionate del concorso fotografico “L’arte nel cinema” organizzato da PhotoNonatolArte, e l’installazione con due abiti di scena del film “Sole cuore amore” curata dalle costume designers Francesca e Roberta Vecchi.

