Novi, 72enne trovato senza vita in un canale

NOVI DI MODENA – Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato ritrovato nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio, in un canale in via Santo Stefano, nelle campagne di Novi di Modena. Come riporta “Il Resto del Carlino”, l’uomo, nato a Mirandola e residente nelle vicinanze, si sarebbe allontanato da casa qualche ora prima, per poi essere ritrovato morto nelle acque del canale dopo che i famigliari avevano dato inizio alle ricerche. Ancora ignote le cause della morte, anche se, dai primi accertamenti compiuti dai Carabinieri, pare che sul corpo dell’uomo non ci siano tracce evidenti di violenza o di una colluttazione con altre persone: verrà, comunque, svolta l’autopsia.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: