Pallavolo femminile, è ufficiale: il Volley Modena riparte dalla B1

MODENA – Volley Modena ASD comunica di aver acquisito nella giornata di ieri, 15 maggio, il titolo del campionato nazionale femminile di Serie B1 dalla società Virtus Biella (Girone A).

“La società gialloblù – si legge nella nota stampa diffusa nella giornata di ieri – è pronta per ripartire per la stagione 2023/24, apprestandosi ad affrontare un campionato tosto ed impegnativo come quello della Serie B1. La società è certa del fatto che staff, giocatrici e dirigenti daranno il massimo per poter garantire una continuità progettuale degna di Volley Modena”.