Piene dei fiumi e ponti chiusi, traffico congestionato sulla Sp1 in zona ponte Bacchello

Altra giornata di allerta rossa per piene dei fiumi anche nella Bassa modenese. Già a partire dal pomeriggio di ieri, 17 maggio, a causa dell’innalzarsi dei livelli idrometrici dei fiumi Secchia e Panaro, dovuto alle forti precipitazioni degli ultimi giorni, sono stati chiusi numerosi ponti sui due corsi d’acqua principali che attraversano la provincia di Modena e che comprendono il territorio della Bassa. La chiusura di numerosi ponti ha, naturalmente, avuto effetti sulla circolazione stradale, in particolar modo nelle prime ore di questa mattina, quando le persone dovevano spostarsi per raggiungere il posto di lavoro.

In particolare, la chiusura di numerosi ponti sul Secchia, tra cui ponte Alto, ponte dell’Uccellino, ponte Motta, ponte di San Martino, ponte Pioppa e ponte di Concordia, ha portato il traffico a concentrarsi su uno dei pochi rimasto aperto, ovvero ponte Bacchello a Sozzigalli, sulla Sp 1, che collega la Canaletto al territorio carpigiano, attraversando le frazioni di Sozzigalli e Limidi. Proprio in corrispondenza del ponte Bacchello, infatti, io traffico è attualmente congestionato. Traffico anche sulla Nazionale per Carpi, in particolare tra Modena e Soliera, e in autostrada, sulla A22, in corrispondenza del casello di Campogalliano, nel tratto compreso tra Campogalliano e Carpi. La situazione nei pressi del casello di Campogalliano è descritta dal metereologo Luca Lombroso, che sottolinea i rischi della lunga coda di auto che si è creata sulla provinciale tra Modena e Campogalliano proprio di fianco all’argine del fiume Secchia in piena.

Aggiornamento situazione ponti in provincia di Modena ore 9.30 di giovedì 18 maggio

– Ponte Alto (Modena) chiuso Ponte Alto (Modena) chiuso

– Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera sul Secchia chiuso

– Ponte Bacchello (Sozzigalli) aperto

– Ponte Pioppa (San Possidonio) chiuso

– Ponte di Concordia S/S chiuso

– Ponte di Bondanello-Quistello (MN) aperto

– Ponte di Strada Curtatona a Fossalta, Modena (Torrente Tiepido, affluente del Panaro) chiuso

– Ponte di San Martino Secchia (tra San prospero e Carpi) chiuso

– Ponte Motta (Cavezzo) chiuso

– Ponte di Navicello vecchio tra Nonantola e Modena chiuso

– Ponte bailey di Solara di Bomporto chiuso

– Ponte di via Passo Ca’ Bianca (Finale Emilia) chiuso

– Chiuso al traffico il ponte di via Gherbella tra via Baccelliera a stradello San Lorenzo a Modena

– Ponte sul Naviglio (Bomporto) chiuso

