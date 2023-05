Scuole e ponti chiusi, un altro giorno di allerta rossa nella Bassa modenese per le piene dei fiumi

Per oggi, giovedì 18 maggio, non sono previste precipitazioni sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna. La pioggia darà, dunque, tregua alle province maggiormente interessate da allagamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti, specialmente in Romagna. Tuttavia, per le piogge elevate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, si prevede il perdurare di piene elevate di quasi tutti i fiumi emiliano-romagnoli, tra cui anche quelli modenesi, Secchia e Panaro. Dunque, anche per il territorio della Bassa modenese, compreso tra gli argini dei due fiumi, proseguirà anche oggi, 18 maggio, l’allerta rossa per piene dei corsi d’acqua, che sono attese come lunghe e lente sul territorio modenese.

Proprio per fronteggiare i possibili disagi dovuti ai passaggi delle piene di Secchia e Panaro, nel territorio dell’Unione dei Comuni modenesi Area Nord, e, dunque, nei comuni di Finale Emilia, San Felice, Concordia, Cavezzo, Medolla, San Prospero, San Possidonio e Camposanto, le scuole di ogni ordine e grado, le biblioteche e gli impianti sportivi rimarranno chiusi per tutta la giornata di oggi, giovedì 18 maggio (la scuola primaria di Massa Finalese rimarrà chiusa anche venerdì 19 maggio). A Carpi sono state chiuse le scuole superiori.

Situazione diversa per le scuole verso Modena. Non essendo al momento state rilevate particolari criticità, le scuole di Ravarino e dei comuni in destra Panaro (Nonantola, ma anche Castelfranco Emilia e San Cesario) rimarranno aperte, oggi 18 maggio, così come tutte le scuole di Modena.

Chiusi anche diversi ponti sui fiumi Secchia e Panaro, nel dettaglio:

– Aggiornamento situazione ponti in provincia di Modena ore 5 di giovedì 18 maggio – Ponte Alto (Modena) chiuso Ponte Alto (Modena) chiuso – Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera sul Secchia chiuso – Ponte Bacchello (Sozzigalli) aperto (chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte Pioppa (San Possidonio) aperto (chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte di Concordia S/S aperto – Ponte di Bondanello-Quistello (MN) aperto – Ponte di Strada Curtatona a Fossalta, Modena (Torrente Tiepido, affluente del Panaro) chiuso – Ponte di San Martino Secchia (tra San prospero e Carpi) chiuso – Ponte Motta (Cavezzo) chiuso – Ponte di Navicello vecchio tra Nonantola e Modena chiuso – Ponte bailey di Solara di Bomporto chiuso – Ponte di via Passo Ca’ Bianca (Finale Emilia) chiuso – Chiuso al traffico il ponte di via Gherbella tra via Baccelliera a stradello San Lorenzo a Modena

Il passaggio delle piene viene, comunque, atteso come lungo e lento, a causa delle abbondanti precipitazioni e dovrebbe oggi durare diverse ore. Le ricadute sul traffico saranno pesanti, perchè oggi in mattinata si attende la chiusura sia di ponte Pioppa e che del ponte di Concordia con un’ondata di piena lunga ed elevata molti ponti sul Secchia saranno chiusi in contemporanea, e questo crea potenziale situazione di traffico in crisi. Resterà aperto, di fatto, solo il ponte Bacchello a Sozzigalli e tutto il traffico verso il carpigiano, il Nord e Modena passerà di lì.

Intanto, i tecnici di Aipo sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione legata ai fiumi Secchia e Panaro: in particolare, per quanto riguarda il fiume Secchia, è stata ulteriormente rafforzata la chiusura del fontanazzo che si era aperto martedì 16 maggio nel territorio di Sorbara. Sotto controllo, invece, la situazione legata ai canali che fanno parte della rete del Consorzio della Bonifica Burana

Aggiornamento situazione ponti in provincia di Modena ore 21 di mercoledì 17 maggio: – Ponte Alto (Modena) chiuso Ponte Alto (Modena) chiuso – Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera sul Secchia chiuso – Ponte Bacchello (Sozzigalli) aperto (chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte Pioppa (San Possidonio) aperto (chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte di Concordia S/S aperto – Ponte di Bondanello-Quistello (MN) aperto – Ponte di Strada Curtatona a Fossalta, Modena (Torrente Tiepido, affluente del Panaro) chiuso – Ponte di San Martino Secchia (tra San prospero e Carpi) chiuso – Ponte Motta (Cavezzo) chiuso – Ponte di Navicello vecchio tra Nonantola e Modena chiuso – Ponte bailey di Solara di Bomporto chiuso – Ponte di via Passo Ca’ Bianca (Finale Emilia) chiuso – Chiuso al traffico il ponte di via Gherbella tra via Baccelliera a stradello San Lorenzo a Modena

LEGGI ANCHE

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: