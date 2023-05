Playoff Serie A2 Elite, Il Modena Cavezzo Futsal ospita la Cormar Reggio Calabria

CAVEZZO – Sabato 13 maggio, alle ore 16, al Palazzetto dello sport di Cavezzo, andrà in scena la partita di calcio a 5 tra Modena Cavezzo Futsal e Cormar Futsal Reggio Calabria, valida per il secondo turno dei playoff per la promozione in Serie A2 Elite. Ingresso gratuito per tutti i tifosi.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: