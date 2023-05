Quattro auto abbandonate rimosse a Cavezzo, Disvetro e Ponte Motta

CAVEZZO – La Polizia Locale di Cavezzo ha effettuato nuovi controlli mirati al contrasto all’abbandono di veicoli in parcheggi pubblici, aree private ad uso pubblico e zone di campagna isolate. A seguito dei controlli e grazie anche alle segnalazioni di cittadini, sono state rimosse quattro autovetture (Fiat Panda, Fiat Uno, Opel Corsa e Nissan), uno Scooter 125 e due biciclette prive di parti e in pessime condizioni.

Nel dettaglio, la Fiat Uno è stata rinvenuta in località Disvetro, frazione di Cavezzo, in una zona di campagna adiacente ad un’abitazione disabitata dove risultava abbandonata da diversi anni e il suo proprietario non aveva mai provveduto alla rimozione e demolizione. La Fiat Panda, invece, risultava intestata ad una persona deceduta da diversi anni e si trovava in un’area cortiliva privata in località Ponte Motta e solo grazie all’intervento della Polizia Locale è stato possibile procedere alla sua demolizione.

L’Opel Corsa e la Nissan, infine, si trovavano in parcheggi pubblici in stato di abbandono in due quartieri residenziali di Cavezzo. Sono state individuate dagli operatori di Polizia Locale durante controlli serali. Tutti i veicoli sono stati prelevati da un carroattrezzi convenzionato alla presenza degli operatori di Polizia Locale che hanno redatto gli atti amministrativi conseguenti consentendo la demolizione senza costi per la collettività.

