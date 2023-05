San Felice in lutto per la morte di Lorenzo Toselli

SAN FELICE SUL PANARO – Lutto a San Felice per la morte di Lorenzo Toselli, scomparso all’età di 64 anni. Toselli era molto conosciuto nel mondo dello sport sanfeliciano, in particolare in ambito pallavolistico, in quanto per anni è stato vera e propria colonna portante della Pallavolo Unione 90. Lascia la moglie, la figlia e i suoi nipotini. Di seguito, il messaggio di cordoglio con cui la Pallavolo Unione 90 ha voluto ricordarlo:

“Con profondo cordoglio partecipiamo al lutto della Famiglia Toselli per la prematura scomparsa di Lorenzo per anni colonna portante della Pallavolo Unione 90. Lorenzo, le parole mancano. Noi possiamo solo dirti che ci MANCHERAI”.

