Punto nascite e ospedale di Mirandola, Pd: “Da sindaco e Lega molte polemiche, nessuna soluzione”

“Il punto nascite di Mirandola è ‘sospeso’, in attesa del parere sull’autorizzazione al funzionamento in deroga che spetta al Governo Meloni. Sono passati più di 4 mesi, tutto tace, e questo è un segnale preoccupante, di cui il Sindaco di Mirandola e il Consigliere della Lega Golinelli dovrebbero rendere conto, oltre che essere parte attiva nei confronti del Governo ‘amico’.

In attesa che l’esecutivo “batta un colpo“, tutto ciò che è stato spostato a Carpi, anche se attrezzature mobili, deve tornare immediatamente a Mirandola. Si sottolinea la necessità che ogni attività riguardante il punto nascita sia oggetto di informazione, e condivisa con il Comitato di Distretto. Sui servizi ai cittadini, il PD della Bassa Modenese non ha mai avuto remore a criticare e impegnarsi per ottenere ciò che la programmazione prevede per l’ospedale. È invece vergognoso che la Lega di Mirandola, che esprime il Sindaco, agisca come se non avesse responsabilità, sfruttando episodi come questi per poter attaccare il PD, come fosse in continua campagna elettorale.