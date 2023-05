Scontro tra due auto, morta Carabiniera 23enne

CENTO – Un incidente dall’esito mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, intorno alle 15.30, su via Modena nei pressi della curva per Renazzo, a Cento, nel ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra due auto – riporta l’Ansa – è stata una giovane Carabiniera di 23 anni, originaria della Campania e in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese. Ferito gravemente anche il conducente dell’auto, su cui la ragazza viaggiava come passeggera, ed anche l’uomo a bordo dell’altro mezzo coinvolto. Ad intervenire sul posto, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.

