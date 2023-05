TedX Mirandola torna il 24 giugno con il tema “Time to Care – Il tempo di prenderci cura”

MIRANDOLA – È iniziato il conto alla rovescia verso la terza edizione di TEDxMirandola, che si terrà quest’anno nel pomeriggio di sabato 24 giugno, come sempre all’Auditorium “Rita Levi Montalcini”. L’attesissimo evento-spettacolo che nelle prime due edizioni ha saputo affascinare,

stupire e soprattutto interessare cittadini mirandolesi, innovatori, aziende e startup, nel 2023 per la prima volta non avrà più i rigorosi limiti di capienza previsti dalle regole internazionali TED, quindi potrà raggiungere la massima capienza dell’Auditorium, oltre quota 400 persone.

Dopo «Matters of Life – Questioni di Vita» per l’edizione inaugurale del 2021 e «Back to Life – Ritorno alla vita» per quella della scorsa estate, come già annunciato l’appuntamento di quest’anno avrà come tema «Time to Care – Il tempo di prenderci cura». Se con l’inizio degli anni Venti molti aspetti della nostra vita sono stati rimessi in gioco e alla prova, a partire da noi stessi e dai nostri modi di vivere fino alla libertà e alla pace, oggi siamo tutti chiamati a trovare nuove soluzioni per tenere a cuore e prenderci ancora più cura delle persone, per il futuro di ciò che davvero conta: il nostro tempo, la nostra libertà e il nostro pianeta. Una sfida silenziosa che tutti affrontiamo, per una buona salute e per una quotidianità di qualità.

TEDxMirandola metterà al centro il prenderci cura della vita e delle cose importanti, con idee, storie e riflessioni sulle più grandi fortune che abbiamo. Insieme agli speaker TEDx che saliranno sul palco sabato 24 giugno e saranno annunciati nel corso del mese di maggio, per la giornata di venerdì 23 è confermato anche quest’anno lo speciale appuntamento del workshop Biomedical Valley, che dà voce alle innovazioni delle grandi aziende del territorio (e non solo) per parlare di novità, sfide e – citando le parole stesse del TED internazionale – per amplificare la portata delle “ideas worth spreading”, delle idee che vale la pena diffondere. Gli ospiti che saliranno sul palco condivideranno le loro idee di valore attraverso talk carichi di emozioni e significati, coprendo i grandi temi della scienza, della cultura e della società, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulle opportunità che ci riserva il futuro.

Il team di organizzatori, che lavora tutto l’anno per portare l’atmosfera internazionale di TEDx a Mirandola, è composto da un sempre più folto gruppo di giovani volontari, giornalisti, ricercatori, esperti di digitale, professionisti, insegnanti e figure senior con esperienza. Tutti insieme, considerando anche partner e istituzioni, hanno come obiettivo creare un momento importante di condivisione e socialità, con la missione di valorizzare la realtà locale che li ospita.

“Il territorio modenese e di Mirandola ha tanto da offrire, sia dal punto di vista scientifico sia culturale”. Queste le parole del licenziatario di TEDxMirandola Matteo Stefanini. “L’entusiasmo che si prova unendo scienza, cultura e intrattenimento è difficile da tradurre a parole, l’unico modo è viverlo in prima persona a un evento TEDx ben fatto. A Mirandola abbiamo costruito una community di partner e volontari davvero straordinaria. Dopo le prime due edizioni di lancio, che hanno raccolto un successo di pubblico e mediatico oltre le attese, la sfida che ora più ci motiva a fare bene è di rispettare le altissime aspettative che si sono create per la qualità culturale e organizzativa dell’appuntamento. Lo dobbiamo anche a questo territorio, che crea tanta ricchezza e merita riconoscenza e riconoscimento”.

L’iniziativa anche quest’anno è resa possibile dalle eccellenze di spicco del territorio, tra cui Livanova, Medtronic, Baxter, Fresenius Kabi, Eurosets, HMC group, Encaplast, Sidam, Medica, Olympus, Elcam Medical, Autocarrozzeria Imperiale, Mold&Mold, Acea Costruzioni, PLG ProductLife group, Palladio group, Innova Finance, Capgemini Engineering, AeC Costruzioni, Mantovani Benne, e tanti altri, inclusi anche i patrocini di Comune di Mirandola, Tecnopolo TPM, CNA Modena e Confindustria Emilia.

Inoltre, dal 2022 TEDxMirandola è un evento carbon neutral. Ciò significa che è stato calcolato il suo impatto ambientale ed è stato azzerato grazie al sostegno a progetti certificati di riforestazione e tutela ambientale riconosciuti a livello internazionale. L’obiettivo infatti è anche promuovere la sostenibilità e contrastare il cambiamento climatico, grazie alla partnership con Up2You.

