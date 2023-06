Appunti di gusto | Tutto quello che c’è da sapere delle nespole

di Francesca Monari

“Col tempo e con la paglia si maturano le nespole” recita un proverbio. Le nespole infatti non sono immediatamente commestibili ma amano farsi aspettare; devono essere lasciate maturare per diverse settimane.

Appartengono alla famiglia delle Rosaceae e pur essendo meno note di pesche e ciliegie sono tra i frutti più gustosi di questo periodo. Ne esistono due tipi: Giapponesi e Europee. Sono completamente diversi per aspetto, tempi di maturazione e modalità di consumo. In Italia il più diffuso è quello giapponese. Non ha paura della neve e non teme nemmeno il gelo più severo; anzi, come supremo atto di sfida, fiorisce.

L’albero che produce questi frutti arrivò dall’estremo oriente nel nostro Paese solamente nell’Ottocento e con scopo puramente ornamentale, ma ben presto se ne scoprirono i gustosi frutti. La prima apparizione si narra sia stata presso l’orto botanico di Napoli per poi diffondersi in tutte le regioni meridionali, dove ancora oggi si concentra la maggior parte della produzione.

Il nespolo europeo o germanico è presente da tempi molto più antichi: le tracce più remote della sua presenza sulla Terra risalgono al primo millennio a.C. in particolare nei territori vicini al Mar Caspio. Da qui la rapida espansione alle coste mediterranee di Grecia, Italia e a seguire nel resto dell’Europa, in particolare alla Germania.

I frutti sono da sempre associati alla prudenza, alla saggezza e alla pazienza. Più in generale, alle nespole venivano associati diversi benefici per la salute, alcuni confermati in seguito dalla scienza. Le nespole aiutano infatti la digestione, sono ricche di vitamina C e hanno un ottimo potere saziante, a fronte di un limitato apporto calorico.

Sebbene i semi non possano essere ingeriti crudi, perché tossici per l'organismo umano, permettono di realizzare un gustoso liquore dal sapore simile all’amaretto.

Con l’aggiunta di cubetti di frutta al classico impasto per ciambellone, uscirà una soffice delizia perfetta con il primo caffè del mattino.

