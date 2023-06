Area Nord, Giovani Democratici: “Soddisfatti di aver lavorato per l’approvazione della mozione sulle disabilità, che è solo il primo passo per un territorio realmente inclusivo”

Il segretario dei GD della Bassa Testoni sottolinea l’importanza di un’ampia condivisione su questi temi: “Dispiace molto per lo scarso interesse palesato da alcuni consiglieri di centro destra”

Nell’ultimo consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord è stata approvata a larga maggioranza la Mozione sulle Disabilità, sostenuta dal gruppo Liste Civiche-Partito Democratico e promossa dai Giovani Democratici della Bassa Modenese.

Un percorso quello della mozione che ha visto i Giovani Democratici farsi portavoce delle esigenze che interessano tanti cittadini, delle cui necessità spesso non ci si preoccupa a sufficienza.

Con l’approvazione di questo primo atto di indirizzo politico si sono volute porre al centro del dibattito politico le difficoltà che le persone con disabilità devono affrontare ogni giorno per sfruttare tanti servizi pubblici che risultano essere di difficile accesso; ma non solo: dalla carenza di inclusività all’interno del mondo della scuola alla mancanza di politiche gestionali del personale portatore di handicap nei luoghi di lavoro.

“Siamo davvero soddisfatti di questo primo risultato, assolutamente non scontato” afferma Matteo Testoni, segretario dei GD Bassa. “Con questa approvazione si vuole segnare davvero l’inizio di un percorso di inclusione che migliori le condizioni di vita dei cittadini con disabilità. ‘Inclusività’ non è uno slogan, ma un obiettivo: con questa mozione facciamo un piccolo passo nella giusta direzione, senza alcuna intenzione di fermarci. L’approvazione della mozione che abbiamo elaborato, per la quale ringrazio Elisa Bortolazzi, membro della commissione disabilità PD nazionale, rappresenta il primo passo verso una serie di azioni concrete che mirano a qualificare il nostro territorio come una realtà handicap friendly. Inoltre, tengo a sottolineare che la mozione è frutto di una proficua attività di confronto con le diverse realtà del terzo settore e con i caregiver che quotidianamente si occupano di disabilità, di cui il nostro territorio esprime diverse realtà di eccellenza”.

“Abbiamo preso atto – continua Testoni – di come, al contrario, tale tematica non interessasse a sufficienza alcuni consiglieri di centrodestra, al punto tale da risultare assenti in aula al momento della votazione. Crediamo invece che questi temi dovrebbero unire le forze politiche affinché coordinino gli sforzi per migliorare la qualità della vita delle persone interessate da tali misure, ma purtroppo così non è stato.

Un’amarezza che Testoni chiosa così: “Comprendo vi possano essere momenti di stacco tra un punto e l’altro all’ordine del giorno, ma l’approvazione della mozione era da tempo prevista. Non si comprende, dunque, come possa essere giustificata la loro assenza, se non per motivi squisitamente politici.”

Attraverso questa prima misura si impegnano a le amministrazioni locali dell’Unione a perseguire alcuni obiettivi concreti e facilmente raggiungibili partendo dal tracciamento sul territorio di tutte le infrastrutture handicap friendly, di tutti i locali e le attività facilmente accessibili; ma, al tempo stesso, vuole andare oltre, ponendosi obiettivi ben più ampi, che potranno connettere le realtà territoriali, socialmente impegnate a supporto di cittadine e cittadini con disabilità. La nostra volontà è quella di non fermarsi certamente qui”.

