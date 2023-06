Unione Comuni Modenesi Area Nord, Bortolazzi: “La mozione sulla disabilità è importante passo avanti per l’inclusione”

Il Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, nella seduta del 30 maggio scorso, ha approvato una mozione sul “Rafforzamento dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità nel territorio della Bassa modenese”, presentata dal Gruppo ‘Liste Civiche-Partito Democratico della Bassa Modenese’.

L’atto politico ha l’obiettivo di promuovere, incentivare e sostenere un cambiamento culturale che, mediante un approccio di tipo biopsicosociale e non più meramente assistenzialistico, sia in grado porre al centro la persona, con i diritti e i doveri che le sono propri, e non la relativa condizione psico-fisica.

“Si tratta di un atto di civiltà – commenta Elisa Bortolazzi, Membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico e Vice Presidente del Forum Nazionale Disabilità, Diversità e Fragilità – in quanto evidenzia come, se valorizzate, le persone con disabilità costituiscono, al pari di qualunque altro concittadino, una risorsa per la comunità e non un ‘peso’, come, purtroppo, troppo spesso si è portati a ritenere”.

“Auspico vivamente – chiosa Bortolazzi – che questa importante e significativa vittoria sia solo uno dei tanti passi che tutte e tutti insieme, nessuno escluso, compiremo per un’Italia sempre più inclusiva ed equa.

Desidero infine ringraziare sentitamente i Giovani Democratici della Bassa Modenese, i Sindaci e i Consiglieri Comunali per l’impegno, la passione, la tenacia e la volontà di cambiamento dimostrati.”

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: