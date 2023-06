Finale Emilia, domenica 2 luglio cena di raccolta fondi per la Romagna

Ore 17.30: merenda per i bambini con il gruppo Zuccherosi;

Ore 18.00: Si comincia con l’aperitivo Casoni e le birre del birrificio finalese Obici.

Ore 18.45: Esibizioni Band Giovanili Finalesi;

Ore 19.30: CONCERTO della BANDA RULLI FRULLI;

Ore 20.30: CENA PER LA ROMAGNA (20€ adulti e 10€ bambini);

Ore 21:00: Concerto "QUELLI DEL LUNEDÌ";

Ore 21.30: proiezioni film per bambini nei giardini pubblici, a cura del Nuovo Cinema Corso;

Ore 22.00: RADIO RULLI FRULLI ON AIR

FINALE EMILIA - C’è tempo fino al 30 giugno per prenotare la propria partecipazione alla cena di raccolta fondi per la Romagna che si terrà domenica 2 luglio a Finale Emilia. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge oltre 40 associazioni finalesi e che ha avuto da subito il sostegno dell’Amministrazione comunale, promotrice dei primi incontri con il mondo del volontariato che hanno dato il “la” all’idea della cena comunitaria e della giornata di festa nei giardini pubblici De Gasperi. A farsi carico della regia dell’evento tutto il mondo del volontariato e del commercio finalese, che con grande determinazione lavora da settimane per la buona riuscita dell’iniziativa. Il programma della giornata è in fase di completa definizione, ma ha già una sua traccia:Per tutta la giornata Radio Rulli Frulli, Dj Rey e Alle the Voice; Presenta la serata il comico Andrea Vasumi, direttamente da Forlì. Spettacolo di cabaret. Per le donazioni è stato messo a disposizione un iban, legato al conto corrente nel quale confluiranno anche i fondi raccolti con la cena: IT28 N085 0966 7500 0700 9452 142, causale: Emergenza Alluvione Romagna. I fondi raccolti verranno destinati alla realizzazione di un progetto concreto in uno dei comuni della Romagna colpiti dall’alluvione. Per prenotazioni, entro il 30 giugno: 3394659046; 3473246113; www.eventifinalesi.it/romagna Menù per adulti (20 euro): Gramigna con salsiccia, Cous cous (offerto dalla comunità islamica), Cotoletta di pollo con patate fritte; Menù bambini (10 euro): Gramigna con salsiccia, Cous cous (offerto dalla comunità islamica), Pizza. Bambini da 0 a 5 anni, gratis5 ponti

Aggiungi un posto a tavola

Alma Finalis

Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Finale Emilia

Amo

Artistic Skating La Torre

Associazione Culturale Annabaoui

Associazione Volontari Pro Handicappati

Bocciofila Massese

Caracol

Casoni

Comitato Carnevale dei Bambini

Comitato Commercianti di Finale Emilia

Comitato genitori scuola primaria Finale Emilia

Comitato genitori scuola secondaria di primo grado Finale Emilia

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Finale Emilia

Equipe Emilia Uisp Sportpertutti

Ferraresi Team

Finaly

Flashdance

Gruppo Volontari Protezione Civile Finale Emilia

Gruppo Zuccherosi

Istituto Comprensivo “Castelfranchi” Finale Emilia

Junior Finale

La Stazione Rulli Frulli

Magnafinal

Manifatti

Manigolde

Manitese

MMGA

Movimento centro aiuto alla vita

Nuovo Cinema Corso

Obici

Polivalente Futura

Pro Loco Finale Emilia

Royal Basket Finale Emilia

Sgr

Team 9

Team Futura

Tennis Club Finale Emilia

TersicoreDanza

Virtus Massese