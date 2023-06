“Gocce di latte e di diritti”, ciclo di incontri su diritti e doveri dei neo genitori in ambito lavorativo

Quali sono i diritti e i doveri delle mamme e dei papà in ambito lavorativo durante la gravidanza e dopo la nascita? Quali sono gli strumenti previsti dalle leggi in vigore a tutela di maternità e paternità? Questi i temi che saranno affrontati nel ciclo di incontri ‘Gocce di latte e di diritti’ organizzato dai Consultori dell’Azienda USL di Modena con l’obiettivo di dare a genitori, o futuri genitori, informazioni utili per poter effettuare scelte familiari adeguate e potersi reciprocamente aiutare nella crescita e accudimento dei figli.

Nel 2023 sono previsti tre incontri, il primo si terrà mercoledì 14 giugno dalle 17 alle 19 nella sede del Consultorio familiare di Modena in via Don Minzoni 121. Interverranno le consigliere di parità della Provincia di Modena dottoressa Valeria Moscardino e avvocato Laura Caputo. Le consigliere sono disponibili ad effettuare, successivamente e su richiesta, incontri di approfondimento individuali o di coppia (tramite telefono, mail o appuntamento diretto e concordato in Consultorio). L’incontro è gratuito e a numero chiuso, per iscriversi è necessario collegarsi alla pagina del sito web di Ausl Modena https://www.ausl.mo.it/ genitori-lavoro-diritti

