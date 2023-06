Ma che bel Castello | Ecco quali puoi visitare in Emilia-Romagna, terra di Castelli

di Francesca Monari A Torriana di Rimini c’è un Castello avvolto in una leggenda che continua a stupire studiosi e ricercatori. Costruito in una posizione strategica domina la valle. Il Castello di Montebello, dall'alto dei suoi 436 metri, offre anche ai visitatori più esigenti - oltre che ad un affascinante percorso tra storia, arte e natura - una leggenda conosciuta in tutta la Romagna viva ancora oggi. Guendalina, meglio conosciuta con il nome di Azzurrina per il colore dei suoi occhi e per le sfumature dei suoi capelli, figlia albina di Ugolinuccio o Uguccione feudatario di Montebello - nel 1375, ad appena 5 anni - scomparve in circostanze misteriose in un sotterraneo e si narra che ogni 5 anni allo scadere del solstizio estivo, un suono proveniente da quel cunicolo si faccia ancora sentire.Ai turisti in visita alla Rocca vengono fatte ascoltare tutte le registrazioni. Sul sito del Castello si legge che le reazioni di chi le ascolta rimangono tuttora le più diverse e contrastanti. Ad alcuni sembra un pianto di bambina, ad altri una risata, molti dicono di sentirci una voce, di distinguerci una parola, tanti altri sostengono di non sentirci né più né meno che il vento e la pioggia tipici di un temporale. Di questa vicenda ne hanno parlato molti giornali ma anche trasmissioni televisive. Che uno ci creda oppure no, questa è una delle storie di fantasmi più affascinante. Lasciando libera l’interpretazione, visitare il Castello è l’unico modo per farvi un personale giudizio. Disponibili anche le visite notturne. Il buonsenso però è d’obbligo.