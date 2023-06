Maltempo nella Bassa modenese, a Staggia pannelli solari danneggiati dal temporale

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - Danni nella Bassa modenese in seguito al temporale abbattutosi sul territorio della provincia modenese nella serata di ieri, martedì 27 giugno. In particolare, a Staggia, frazione del Comune di San Prospero, sono stati gravemente danneggiati dal maltempo i pannelli solari ubicati in via Gallerana, come dimostrano le foto seguenti: