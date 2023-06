Piano Urbanistico Generale Nonantola, Platis e Casano (FI): “Esposto al Difensore civico provinciale”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i consiglieri di Forza Italia a Nonantola, Antonio Platis e Pino Casano, intervengono in merito all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale:

“A Nonantola stanno per approvare il nuovo Piano Urbanistico Generale, ma nessun documento è stato fatto vedere ai consiglieri. Trasparenza zero. Partecipazione nulla. Siamo stati convocati notte tempo – spiegano Antonio Platis e Pino Casano – per una conferenza dei capigruppo in cui ci è stato comunicato dalla maggioranza che il progettista andrà in ferie per alcuni mesi e quindi il consiglio comunale il 29 giugno dovrà approvare il nuovo Piano Urbanistico Generale, ovvero il principale strumento che disegnerà il volto di Nonantola nei prossimi cinquant’anni.

Confidiamo sia una “bugia” per nascondere difficoltà politiche e che un Comune non sia alle dipendenze del suo pluripagato professionista. Siamo stati convocati – denunciano Platis e Casano – per la “Presentazione preliminare della proposta di Piano Urbanisitico Generale” il 15 giugno alle ore 18 in Biblioteca e per la votazione definitiva in Consiglio il 29 giugno. In 14 giorni come fanno a trasformare un preliminare in definitivo? Chi può leggere un documento di centinaia di pagine, decine di cartine e mappe in così poco tempo?

È evidente – incalzano i forzisti – che dietro al Piano ci siano cose che i consiglieri, e quindi la città, debbano scoprire all’ultimo. Gli esponenti del PD e soprattutto di “una Mano per Nonantola” che tanto si ergono a paladini della partecipazione e della trasparenza sono i primi a mettere i sigilli a questi progetti. Per tale ragione abbiamo presentato un esposto al Difensore civico provinciale invocando un puntuale intervento per far saltare questa farsa”.