Banda militare ucraina ospite della Marching Fest a Modena e a San Felice

7 luglio, San Felice sul Panaro, Stadio Comunale, ore 21.00

8 luglio, Modena, dalle ore 17.30 alle 19.00 parata in centro storico; dalle ore 21.00 show in Piazza Roma Oltre agli "Special Guests" internazionali sono attese le esibizioni di varie bande nazionali ed uno speciale "Concertone Finale" con Sorpresa... - Presenta lo show LAURA PADOVANI di Radio Bruno

SAN FELICE SUL PANARO, MODENA - Oggi, venerdì 7 e domani sabato 8 luglio, sono in programma le date di “Quando la banda passò...” – Modena Marching Fest 2023 . Dagli anni '90, è il Festival notoriamente dedicato alle Bande da parata e spettacolo, primo del genere in Italia. L'evento ogni estate ospita centinaia di giovani musicisti e performers provenienti da tutto il mondo che con musiche e ritmi coinvolgenti, coreografie in movimento, danno tradizionalmente vita a parate, caroselli, standing concerts nelle vie e nelle piazze del centro storico. Nato in provincia, a San Felice sul Panaro, è cresciuto negli anni fino ad approdare velocemente anche a Modena. Si ricordano sempre volentieri le partecipazioni in più edizioni del Festival delle bande degli Stati Uniti (Paese dove notoriamente l'esperienza delle Marching Bands ha avuto origine e dove è estremamente diffusa tra gli allievi delle High-Schools e delle Università), ma anche di quelle che hanno raggiunto Modena dai Paesi del Nord Europa e dell'Estremo Oriente. Anche per la 28^ edizione è prevista la partecipazione di vari gruppi artistici nazionali e internazionali, che dal tardo pomeriggio alla sera si esibiranno pure con l'obiettivo di contribuire al sostegno e alla ripresa delle attività musicali nelle zone alluvionate della Romagna per le quali viene promossa una speciale iniziativa di raccolta fondi tra il pubblico ed i sostenitori del Festival, intitolata "Le Bande per la Romagna".Vi sarà la possibilità di lasciare il proprio contributo direttamente nelle apposite postazioni predisposte nelle locations degli shows, ma anche con carte di credito e bancomat attraverso l'utilizzo di un conto PAYPAL dedicato, raggiungibile in qualsiasi momento e in modo del tutto snello con un QR Code e/o un link ( https://rb.gy/g9jla) L'iniziativa solidale rimarrà poi attiva per tutto il mese di luglio. A supporto del progetto, tra le bande attese quest'anno ci sarà anche PASVEERKORPS Leeuwarden (OLANDA), Campione nazionale di parata, dall’inconfondibile sound e dalla ritmica estremamente coinvolgente. Altro momento straordinario sarà poi rappresentato dall’esibizione della prestigiosa Banda Militare “Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade” (UCRAINA) che ha scelto eccezionalmente proprio MODENA e la sua provincia, in esclusiva per l'Italia, per condividere e rafforzare attraverso la Musica un autentico messaggio di Pace, Speranza e Solidarietà. L’evento, organizzato da Music in Motion, è promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Modena e dal Comune di San Felice sul Panaro e realizzato anche con la preziosa collaborazione di Modenamoremio e della Banda Cittadina “Ferri”.(tutti i dettagli sulla pagina FB @marchingfest.com)