Carpi, bimbo di 5 anni cade dal balcone della casa dei nonni a Rimini

CARPI - Ancora un incidente domestico ha visto protagonista un bambino: dopo la tragedia avvenuta a Sant'Antonio in Mercadello, frazione di Novi di Modena, dove lunedì sera ha perso la vita , affogato nella piscina che si trovava nel cortile di casa, un bimbo di soli due anni, questa volta a rischiare gravi conseguenze è stato un bimbo di cinque anni di una famiglia straniera, ma residente a Carpi, che si trovava nell'appartamento dei nonni a Rimini. Secondo quanto riporta "Il Resto del Carlino", il bimbo è caduto dal balcone del secondo piano dell'appartamento riminese, riportando la frattura del bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.L'incidente domestico sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattina, quando il piccolo, probabilmente svegliatosi prima dei genitori, ha trovato aperta la finestra del balcone e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dallo stesso, precipitando dal secondo piano. I genitori, accortisi di quanto successo dalle urla del bimbo, hanno immediatamente avvertito i soccorsi, giunti sul posto poco dopo. Il bimbo, sempre rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena, con la frattura del bacino e altri traumi. Ora le indagini delle forze dell'ordine sono in corso, anche per valutare possibili responsabilità da parte dei genitori.